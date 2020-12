Diego Simeone ha festeggiato con una vittoria contro il Getafe le 500 panchine con l’Atletico Madrid: le dichiarazioni del tecnico

Diego Simeone ha festeggiato con una vittoria contro il Getafe le 500 panchine collezionate con l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni.

«Per quanto riguarda le 500 panchine ho sempre pensato partita dopo partita vivendo il presente. Prima di venire qui mi sono preparato e ho sempre pensato che avrei voluto portare con me le persone che poi mi hanno accompagnato. Ho sempre pensato partita per partita e non cambierò ora. Sento che ogni partita potrebbe essere l’ultima e ragionerò così fin quando le situazioni non ci costringeranno a lasciare il club».