Torna a ruggire il Liverpool. La squadra di Klopp fa suo lo scontro d’alta classifica contro il Tottenham, schiantando per 3-1 a domicilio la formazione allenata da Mourinho. Firmino apre le marcature, prima del raddoppio nella ripresa di Alexander-Arnold. Hojbjerg accorcia le distanze, con il tris dei ‘Reds’ che chiude la contesa firmato da Mane. I campioni d’Inghilterra rientrano in zona Champions, lontani quattro punti dalla capolista Manchester City (che ha però una partita in meno).

Il Liverpool non vinceva da ben 5 partire in Premier League: l’ultimo successo risaliva allo scorso 19 dicembre nel roboante 7-0 rifilato al Crystal Palace. Klopp applaude i suoi dopo la prova di forza contro gli ‘Spurs’ di Mourinho: «Ho visto tutte le cose che volevo vedere dai miei ragazzi. E’ stata una grande partita, abbiamo segnato nei momenti giusti del match. Abbiamo dimostrato chi siamo, soprattutto nel secondo tempo. Ho visto il giusto atteggiamento della squadra, siamo stati pazienti nei momenti più delicati del match. E’ un segnale molto importante per il futuro».

Calciomercato estero, rinnovo lontano per Sergio Ramos. Real in agguato su Mbappe

In Spagna, il Real Madrid è sempre alle prese con la grana in merito al rinnovo di Sergio Ramos. Le parti sarebbero ancora distanti, con il capitano e leader dei ‘Blancos’ che difficilmente stando alla situazione prolungherà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno come rivela El Chiringuito. In caso d’addio al Real, il PSG sarebbe pronto ad offrire un ricco ingaggio al 34enne difensore per portarlo alla corte di Pochettino.

Lo stesso Paris Saint-Germain è alle prese con un altro rinnovo eccellente, ovvero quello riguardante Kylian Mbappe. Il fuoriclasse francese tratta il prolungamento con il club vice campione d’Europa: se non si dovesse arrivare ad un accordo, il Real Madrid sarebbe in agguato e potrebbe mettere sul piatto i 150-160 milioni di euro che chiederebbe il PSG per il cartellino del classe ’98 come rivela il quotidiano Marca. Mbappe resta infatti il sogno di mercato del presidente merengue Florentino Perez.

L’Arsenal valuta il futuro di Torreira, che non sta trovando spazio in prestito all’Atletico Madrid. Per la prossima estate, invece, stando al Daily Express il club londinese potrebbe ritornare alla carica per Aouar, valutato almeno 50 milioni di euro dal Lione. Sul gioiello francese ci sarebbe anche la concorrenza di Juventus, Manchester City e Real Madrid.

Lingard è destinato a lasciare il Manchester United in questa fase finale del mercato invernale. Come riporta Sky Sports UK, il West Ham avrebbe trovato un’intesa di massima con i ‘Red Devils’ per il prestito fino al termine della stagione dell’attaccante. Lingard, che avrebbe rifiutato le proposte di Newcastle e West Bromwich, già nelle prossime ore potrebbe sbarcare a Londra.

