Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy

Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il 14 dicembreil Sinigaglia ospiterà la partita tra Como 1907 e San Marino Academy di campionato

Parità, riconoscimento dei valori e unione. Con questi principi il Como 1907 ha annunciato un’iniziativa speciale dedicata alla squadra femminile di Selena Mazzantini.

Il club lariano ha comunicato che domenica 14 dicembre alle 14.30 lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la sfida di Serie B femminile tra Como 1907 e San Marino Academy, trasformando l’impianto solitamente riservato alla formazione maschile di Cesc Fabregas in una cornice prestigiosa anche per la squadra “rosa”.

L’opportunità è resa possibile dal calendario della prima squadra maschile, impegnata in trasferta per tutto il mese di dicembre. Una situazione ideale per dare spazio e visibilità alla formazione femminile che, come ricorda la nota del club, sta mostrando «costanza, qualità e ambizione» in un campionato fin qui eccellente.

IL COMO, MA L’ALTRO

In pochi sanno che il Como Women, attualmente al quarto posto in Serie A femminile, non ha nulla a che vedere con la squadra maschile presente in Serie A e che stupisce il calcio italiano sotto la gestione di Cesc Fabregas.

Nonostante l’exploit simile della squadra femminile, infatti, è il Como 1907 a condividere la società con la squadra di Fabregas, con un progetto ugualmente ambizioso sul fronte women.

A quasi metà stagione, infatti, il Como 1907 Femminile è primo in classifica in Serie B, confermando una crescita continua sostenuta anche dalla società lombarda, che già il 24 ottobre aveva aperto il Sinigaglia alla Nazionale Italiana Femminile per l’amichevole contro il Giappone.

Per assistere alla partita tra Como e San Marino Academy, il club ha previsto titoli omaggio in Tribuna Coperta, mentre i posti in Tribuna d’Onore, Palchi e Field Box saranno disponibili al prezzo di 25 euro, comprensivi di servizio hospitality. Una vera esperienza completa per vivere da vicino la partita dell’attuale capolista della cadetteria femminile.

Con questa scelta, il Como ribadisce la volontà di rafforzare la propria identità unitaria e inclusiva, offrendo alla squadra femminile una vetrina significativa in un impianto simbolo della città e del suo calcio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A