Calcio in lutto, il tecnico è morto in campo durante una partita: cosa è successo e chi era l’allenatore serbo

Calcio in lutto: tragedia in Serbia, morto l’allenatore Mladen Zizovic. Un dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sport serbo.

Il mondo del calcio in lutto piange la scomparsa improvvisa di Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, deceduto all’età di 44 anni durante la partita di Super Liga serba contro il Mladost Lučani. Il dramma si è consumato al 22’ del primo tempo, quando Zizovic si è improvvisamente accasciato in panchina. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto urgente in ospedale, ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. La notizia del decesso ha gettato nello sconforto giocatori, staff e tifosi, portando all’immediata sospensione della partita.

Le immagini dallo stadio hanno fatto il giro dei media: scene di incredulità e dolore con giocatori crollati a terra e membri dello staff in lacrime. La federazione calcistica serba ha espresso “profonda tristezza e incredulità”, sottolineando come la perdita di Zizovic rappresenti un duro colpo per l’intera comunità del calcio. In queste ore, il mondo del pallone internazionale si è stretto attorno alla famiglia e ai colleghi dell’allenatore, testimoniando quanto la tragedia abbia lasciato un segno indelebile.

Nato nel 1980, Zizovic era un nome noto nel panorama calcistico dei Balcani. Da calciatore aveva vestito le maglie di club importanti come Zrinjski Mostar e Banja Luka, collezionando anche quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Zizovic ha intrapreso la carriera da allenatore con grande successo, guidando squadre come Radnik Bijeljina e Zrinjski Mostar, raggiungendo anche competizioni europee. La sua professionalità e la capacità di motivare i giocatori lo avevano reso una figura rispettata e ammirata nel calcio balcanico.

A luglio 2025, Zizovic aveva accettato la guida del Radnički 1923, pronto a rilanciare il club nel massimo campionato serbo. Purtroppo, il destino ha interrotto bruscamente questo percorso, lasciando un vuoto enorme nel mondo del calcio in lutto. La sua scomparsa ricorda quanto il calcio, pur essendo una passione e un lavoro, non sia immune da tragedie improvvise che colpiscono la comunità sportiva e i tifosi.

La notizia ha già scosso le leghe europee, e diverse squadre hanno manifestato il proprio cordoglio sui social e attraverso comunicati ufficiali. Il ricordo di Zizovic rimarrà vivo non solo per i risultati ottenuti in campo, ma anche per il modo in cui ha saputo trasmettere passione, determinazione e umanità ai suoi giocatori. Il calcio in lutto oggi perde una figura amata, simbolo di dedizione e professionalità.