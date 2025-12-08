Calciomercato Sassuolo, Muharemovic conteso tra due big del calcio italiano. La situazione

Calciomercato Sassuolo, Inter e Milan pronte al duello: Muharemovic accende il derby per la difesa

Il tema caldo del momento è il Calciomercato Sassuolo, che potrebbe diventare il terreno di un nuovo e infuocato derby tra Inter e Milan. Le due milanesi, infatti, stanno seguendo con grande attenzione l’evoluzione di Tarik Muharemovic, giovane difensore bosniaco esploso quest’anno in Serie A. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe attirato l’interesse di Adriano Galliani e Massimiliano Allegri da un lato, e della coppia Marotta–Ausilio dall’altro, pronti a sfidarsi fuori dal campo dopo il confronto diretto a San Siro.

Il nome di Muharemovic rientra tra le priorità del Milan, dove Allegri ha stilato una lista di rinforzi mirati per la sessione invernale: un centrale, un vice Saelemaekers e un attaccante. Nel contesto del Calciomercato Sassuolo, il difensore classe 2003 rappresenta il profilo più intrigante grazie alla crescita esponenziale mostrata nelle prime 14 giornate, coronata dal suo primo gol in Serie A contro la Fiorentina e da ben quattro premi di migliore in campo.

L’Inter, però, osserva da vicino l’evoluzione del talento neroverde. La dirigenza nerazzurra valuta Muharemovic come possibile investimento per ringiovanire la retroguardia di Cristian Chivu. Tuttavia, una complicazione significativa pesa su ogni possibile trattativa: la Juventus possiede il 50% sulla futura rivendita del difensore. Questo aspetto rende il Calciomercato Sassuolo ancora più complesso, inducendo Giovanni Carnevali a puntare a un’asta fra Milan e Inter per massimizzare l’incasso, probabilmente rinviando ogni decisione alla prossima estate.

Nel frattempo, il Milan guarda anche a un’altra opzione interna al Calciomercato Sassuolo: Jay Idzes, ex Venezia, che continua a offrire garanzie difensive e potrebbe rappresentare un’alternativa più accessibile qualora la pista Muharemovic diventasse troppo onerosa.

Il Calciomercato Sassuolo si conferma dunque uno dei più vivaci dell’intero panorama italiano, destinato a movimentare le prossime settimane delle grandi del Nord.

LEGGI ANCHE LE ULTIME DI SERIE A