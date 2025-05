Calciomercato Bologna, deciso il futuro di Lucumi? Ecco il piano rossoblu in vista dell'estate - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Lucumi. Intanto i rossoblu pensano già al sostituto. Ecco le novità

Il destino di Jhon Lucumí al calciomercato Bologna è sempre più legato alle sue decisioni personali. Il difensore colombiano, protagonista di ottime stagioni con la maglia rossoblù, ha più volte manifestato il desiderio di misurarsi con campionati di maggior prestigio, come la Premier League o LaLiga. Nonostante ciò, fino a oggi ha sempre scelto di restare in Emilia, preferendo non lasciare la squadra nel bel mezzo della stagione e dimostrando un forte senso di responsabilità verso il progetto tecnico del club.

Con la stagione ormai conclusa e il Bologna proiettato verso nuove ambizioni – anche grazie alla storica qualificazione in Champions League – si apre però un nuovo capitolo per Lucumí. Se dovesse arrivare un’offerta concreta e convincente da parte di una squadra straniera, la dirigenza rossoblù, rappresentata da Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, non si opporrebbe alla partenza del centrale colombiano. Anzi, è pronta a sostenere il giocatore nel compiere un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

Proprio per questo, il Bologna si sta già muovendo sul mercato per farsi trovare pronto in caso di addio. Due sono i nomi attualmente sotto osservazione. Il primo è Otavio Ataide da Silva, classe 2002 di proprietà del Porto: un giovane difensore brasiliano dal grande potenziale, capace di interpretare bene sia la fase difensiva che quella d’impostazione. L’altro nome caldo è quello di Lilian Brassier, centrale francese che ha attirato l’attenzione di Sartori già ai tempi del Brest, grazie alla sua affidabilità e alla capacità di giocare in una difesa a quattro con grande solidità.

Insomma, tutto ruota attorno alla volontà di Lucumí. Bologna non chiude le porte, ma si prepara a ogni scenario. Se arriverà l’offerta giusta, il club sarà pronto a lasciarlo andare, ma solo a fronte di un’alternativa adeguata che possa garantire continuità e qualità al reparto difensivo.