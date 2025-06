Calciomercato Antony: chi vuole l'attaccante brasiliano? Dal Betis alla Juventus, il futuro di un giocatore rinato - Calcio News 24

Calciomercato, chi vuole al giorno d’oggi Antony. Il giocatore è rinato (così come le sirene delle squadre estere). Le ultime

L’ultima stagione di Antony ha rappresentato un significativo punto di svolta nella sua carriera, culminata con il prestito al Betis a partire da gennaio 2025. Dopo un periodo difficile al Manchester United, dove ha faticato a esprimere il suo potenziale, il trasferimento in Liga ha segnato una vera e propria rinascita. Al Betis, Antony ha ritrovato fiducia e continuità, mostrando sprazzi di quel talento che lo aveva reso uno dei giovani più promettenti dell’Ajax. Nella Liga, da gennaio a fine stagione, ha collezionato 14 presenze, mettendo a segno 5 gol. Ancora più significativa è stata la sua performance in UEFA Conference League, dove ha partecipato a 8 partite, realizzando 4 reti.

Nonostante un calo nella finale persa contro il Chelsea (dove le pagelle lo hanno visto tra i meno incisivi), la sua media complessiva di 9 gol e 5 assist in 22 partite con il Betis (dati aggiornati a fine maggio 2025) testimonia un impatto decisamente positivo. Ha ritrovato la gioia di giocare, come dichiarato da lui stesso: «Sono molto felice qui. Mi addormento e mi sveglio felice, ma ho un contratto con il Manchester United e non so cosa succederà dopo». La sua capacità di dribbling, la rapidità e il suo piede mancino hanno fatto la differenza in molte occasioni, rendendolo un elemento offensivo imprevedibile e pericoloso, come dimostrato anche nella semifinale di Conference League dove il Betis ha affrontato la Fiorentina.

Chi è interessato a lui in questo momento?

Il rilancio di Antony al Betis non è passato inosservato. Sebbene sia in prestito dal Manchester United con un contratto fino al 2027, diversi club hanno iniziato a monitorare la sua situazione. Il Betis stesso è il primo a essere interessato a trattenerlo, e Antony ha già manifestato il suo gradimento per rimanere, con la dirigenza spagnola che sta valutando un aumento della quota di ingaggio da coprire.

Tuttavia, il Manchester United, e in particolare il tecnico Erik ten Hag, vorrebbe il suo ritorno, o un suo possibile trasferimento a titolo definitivo, con voci che lo collegano anche al Bayer Leverkusen. Diverse big italiane hanno mostrato interesse, inclusa la Juventus, che potrebbe vedere in lui un’occasione per puntellare il proprio attacco con un profilo di qualità e rigenerato. Anche il Milan è stato menzionato tra le squadre interessate a un eventuale affare, qualora lo United decidesse di cederlo a titolo definitivo.

La sua situazione contrattuale e il costo del cartellino, fissato intorno ai 20 milioni di euro da Transfermarkt ma con il Manchester United che potrebbe chiedere di più, saranno fattori chiave nelle trattative estive.