Calciomercato Arsenal: offerta da 50 milioni di sterline per Madueke del Chelsea. L’esterno ha già un accordo con i Gunners

L’Arsenal ha fatto la sua prima mossa significativa per l’esterno del Chelsea, Noni Madueke, presentando un’offerta iniziale per rinforzare le proprie opzioni offensive. I Gunners avrebbero messo sul piatto un’offerta strutturata come un pacchetto totale del valore di circa 50 milioni di sterline. Lo riporta Fabrizio Romano.

Un dettaglio fondamentale è che, secondo quanto riferito, Madueke ha già raggiunto un accordo sui termini personali con l’Arsenal, un segnale del suo desiderio di trasferirsi all’Emirates Stadium. Questo sviluppo mette pressione sui club affinché trovino una soluzione per il costo del cartellino.

Il Chelsea vuole una cifra fissa garantita, le trattative continuano

Sebbene l’offerta dell’Arsenal sia consistente, il Chelsea insiste per una valutazione più alta. Il club di West London vorrebbe una cifra fissa garantita superiore ai 50 milioni di sterline, escludendo i bonus. La posizione del Chelsea nella trattativa si basa su recenti affari di mercato per giovani esterni di alto potenziale, come il trasferimento di Anthony Elanga al Nottingham Forest, che viene usato come punto di riferimento per la valutazione.

Nonostante la distanza iniziale tra l’offerta e la richiesta, il trasferimento rimane una forte possibilità. I rapporti tra Arsenal e Chelsea sono considerati buoni e le trattative sono destinate a continuare tra i due rivali londinesi.

Quali sono i prossimi passi?

Con il giocatore desideroso di trasferirsi e un dialogo positivo avviato tra i club, l’attenzione si sposta ora sul tavolo delle trattative. L’Arsenal dovrà decidere se ristrutturare la propria offerta o aumentare la parte fissa per soddisfare le richieste del Chelsea. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se si potrà raggiungere un compromesso per portare l’esplosivo esterno di 23 anni nel Nord di Londra per la prossima stagione.