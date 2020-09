Calciomercato Atalanta: in arrivo Mojica, il terzino è atteso in Italia

Calciomercato Atalanta: in arrivo Johan Mojica, colombiano classe 1992, dal Girona. Il terzino è atteso in Italia

Nuovo colpo per l’Atalanta di Gasperini. Come riporta Gianluca Di Marzio è atteso in Italia Johan Mojica, terzino classe 1992 dal Girona. La fumata bianca è arrivata in serata: trattativa chiusa fra i due club, il giocatore è atteso in Italia per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare.

La dirigenza del club orobico ci sta provando anche per Darko Lazovic, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Verona, ma gli scaligeri chiedono tanto.