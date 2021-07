Lammers, derby della Lanterna in corso: ecco chi è in vantaggio

Calciomercato Sampdoria: Lammers desiderato anche dal Genoa, ma i blucerchiati sono avanti. L’Atalanta detta le condizioni

La Sampdoria non molla la presa su Sam Lammers, conteso al Genoa in vista della prossima stagione. Il derby di mercato vede in vantaggio i blucerchiati – al momento – ma la trattativa con l’Atalanta non sarà semplice.

Il club bergamasco detta le proprie condizioni: l’attaccante olandese classe ’97 verrà ceduto solamente in prestito secco, formula non gradita al club di Massimo Ferrero. I dialoghi proseguiranno, ma difficilmente si chiuderà senza la possibilità di inserire il diritto di riscatto negli accordi.

