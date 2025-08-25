 Calciomercato Atalanta, Musah a Bergamo? Possibile solo se i nerazzurri cederanno quel centrocampista. Le ultime - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Calciomercato Atalanta, Musah a Bergamo? Possibile solo se i nerazzurri cederanno quel centrocampista. Le ultime

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

4 minuti ago

on

By

Musah

Calciomercato Atalanta, la situazione intorno all’effetto domino che riguarda sia Musah che Brescianini

Dopo il pareggio contro il Pisa, per il calciomercato Atalanta è tempo di capire come comportarsi a centrocampo considerando anche le prossime mosse.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è pronta a comprare Musah, ma tutto dipenderà dal futuro di Brescianini. Se Marco dovesse lasciare Bergamo allora l’affare si sbloccherà: in caso contrario, rimarrà tutto invariato

Related Topics:

Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

25 Agosto 2025

By

Calendario Serie A 2025/2026
Continue Reading

Ultime Notizie

Damiano David spettatore inferocito di Roma-Bologna: ecco con chi se l’è presa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

24 Agosto 2025

By

damiamo david roma
Continue Reading