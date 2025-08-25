Calciomercato Atalanta, Musah a Bergamo? Possibile solo se i nerazzurri cederanno quel centrocampista. Le ultime - Calcio News 24

Ultime Notizie
Calciomercato Atalanta, Musah a Bergamo? Possibile solo se i nerazzurri cederanno quel centrocampista. Le ultime
Calciomercato Atalanta, la situazione intorno all’effetto domino che riguarda sia Musah che Brescianini
Dopo il pareggio contro il Pisa, per il calciomercato Atalanta è tempo di capire come comportarsi a centrocampo considerando anche le prossime mosse.
Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è pronta a comprare Musah, ma tutto dipenderà dal futuro di Brescianini. Se Marco dovesse lasciare Bergamo allora l’affare si sbloccherà: in caso contrario, rimarrà tutto invariato
