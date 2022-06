Calciomercato Atalanta, nuova idea per l’attacco: spunta Broja del Chelsea

Calciomercato Atalanta: nuova idea per l’attacco nerazzurro. La Dea avrebbe messo nel mirino Broja del Chelsea

L’Atalanta lavora sul mercato e studia il colpo in attacco nel caso in cui dovesse partire uno tra Duvan Zapata e Luis Muriel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo nome sulla lista della Dea sarebbe quello di Armando Broja del Chelsea.

Il classe 2001 è stato autore di un’ottima stagione in prestito al Southampton, ma i nerazzurri lo monitorano da quando fu mandato a farsi le ossa in Olanda al Vitesse. I Blues lo valutano circa 20 milioni e l’affare potrebbe essere in discesa visti i buonissimi rapporti tra l’Atalanta e il club londinese.