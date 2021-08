Calciomercato Atalanta, occhi su Nandez: ipotesi scambio

Calciomercato Atalanta: spunta un’ipotesi di scambio con il Cagliari per Nahitan Nandez. Le ultime sulla trattativa

Notizia dell’ultima ora in chiave calciomercato per il Cagliari, l’Atalanta si sarebbe messa in contatto con la società sarda per un possibile scambio: Nahitan Nandez a Bergamo, Sam Lammers in rossoblù. Entrambi i club starebbero valutando seriamente la possibilità.

Tottenham tagliato fuori dalla concorrenza per il centrocampista uruguaiano, e come alternativa starebbe valutando l’acquisto di Pape Sarr.

Fonte: Fabrizio Romano