Calciomercato Atalanta: piace Vanheusden ma l’Inter vanta un diritto di recompra

Calciomercato Atalanta: piace Zinho Vanheusden ma l’Inter ha un diritto di recompra per il giovane difensore belga

Torna di moda il nome di Zinho Vanheusden. Il difensore belga, passato allo Standard Liegi la scorsa estate per 12 milioni e vittima di numerosi infortuni, piace tanto ad Atalanta e Sampdoria. L’addio al club belga sembra inevitabile per i gravi problemi economici che sta attraversando, ed è per questo che Percassi e Ferrero ci stanno facendo un pensierino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Atalanta e Sampdoria contano di strappare uno sconto sul cartellino ma dovranno fare i conti con l’Inter che vanta un diritto di opzione per il riacquisto. A parità di offerte, infatti, quella dei nerazzurri avrebbe la precedenza grazie ad un accordo morale stipulato in precedenza.