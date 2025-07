Da Zirkzee a Lucca fino al ritorno di Hojlund: i nomi desiderati dai tifosi dell'Atalanta per sostituire Retegui - Calcio News 24

Dopo il certo addio di Mateo Retegui la domanda sorge spontanea: chi sarà il suo erede? Ecco l’opinione dei tifosi dell’Atalanta

Mateo Retegui con grande probabilità dirà addio all’Atalanta, e a fronte della grande cifra incassata sul mercato (intorno ai 70 milioni) la domanda sorge spontanea: chi sarà il suo erede? Aspettando ulteriori riscontri ecco il pensiero dei tifosi nerazzurri sui social.

La lista dei desideri nerazzurri è lunghissima così come i nomi: da Krstovic (Lecce) a Castro (Bologna), dal ritorno di Zirkzee a Kean pagando la clausola da 52 milioni, da Lucca a Vlahovic, da Pinamonti a Gyokeres, da Mikautaze a Daghim fino ad arrivare addirittura al ritorno di Rasmus Hojlund a Bergamo. In questi casi non resta che aspettare.