Calciomercato Atalanta, rifiutata la prima offerta per Thorsby

Calciomercato Atalanta, rifiutata la prima offerta per Morten Thorsby della Samp: possibile rilancio o virata su altro obiettivo. Le ultime

I contatti di mercato tra Sampdoria e Atalanta sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Il club nerazzurro, uscito vincente dopo la prima di campionato contro il Torino, è sempre alla ricerca di un centrocampista e ha fatto la prima offerta ufficiale per Morten Thorsby.

La Sampdoria ha rifiutato i sette milioni di euro proposti per l’acquisto di Thorsby, come riporta Sky Sport. Da capire se ci sarà un rilancio o se il muro della Sampdoria, che spera di strappare qualcosa di più per il suo centrocampista, spingerà l’Atalanta ad affondare per Amrabat.