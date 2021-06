Calciomercato Atalanta, se parte Gosens ci sono due soluzioni: ultime

L’Atalanta si cautela in caso dovesse partire Robin Gosens: su di lui tre club. La Dea ha pronti due sostituti per la fascia

L’Atalanta si cautela e pensa ai sostituti in caso partisse Robin Gosens: sul tedesco, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero forti Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Il primo nome sul taccuino della Dea è quello del nazionale norvegese Under 21 in forza al Groningen Gabriel Gudmundson con cui sono già stati avviati i contatti tramite il procuratore. Sempre sulla fascia mancina potrebbe arrivare o meglio tornare Davide Zappacosta per riempire i due slot sugli esterni.