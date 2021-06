Calciomercato Atalanta: superata la concorrenza della Roma per il centrocampista

Calciomercato: l’Atalanta ha superato la concorrenza della Roma per un centrocampista al momento all’Europeo con la sua Olanda

Il centrocampo dell’Atalanat potrebbe parlare sempre più olandese. Marten De Roon è ormai una certezza, potrebbe diventarla presto anche Teun Kopmeiners. Il lasse 1998 in forza all’Az Alkmaar potrebbe disputare l’Europeo in corso da protagonista visto il forfait di Van De Beek.

Un’occasione in più per tenere sott’occhio un giocatore in grado di realizzare 15 reti in campionato e su cui era piombata anche la Roma. Come riporta però questa mattina la Gazzetta la società bergamasca ha messo la freccia ed è già vicina all’offerta giusta. 20 milioni la richiesta dell’AZ, 18, al momento, la proposta della Dea.