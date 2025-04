Calciomercato Atletico Madrid, si progetta un grande ritorno? Occhi su quel giocatore. Intanto il suo club pensa al rinnovo

Calciomercato Atletico Madrid, si progetta un grande ritorno? Occhi su Thomas Partey. Intanto l’Arsenal pensa al rinnovo

Resta ancora tutto da scrivere il futuro in Inghilterra di Thomas Partey. Il centrocampista attualmente in forza all’Arsenal è attualmente in scadenza di contratto e la squadra, secondo quanto riferito da OneFootball sta ragionando sull’eventuale rinnovo.

Anche Mikel Arteta parlando della questione ha confermato vagamente che ci sono progressi con tutti i giocatori e che le intenzione sono molto chiare, ma ha lasciato le decisioni ad Andrea Berta e al club.

Tutto nelle mani del dirigente, mentre alla porta c’è l’Atletico Madrid, ex squadra del giocatore ghanese, pronta a riprendersi il centrocampista attualmente in cima alla lista dei desideri di Diego Simeone.