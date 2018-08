Calciomercato Atletico Madrid, idea Claudio Marchisio per il centrocampo: il mediano è libero dopo la rescissione con la Juventus

Dopo l’addio a sorpresa alla Juventus giunto nell’ultimo giorno del mercato estivo italiano, Claudio Marchisio è pronto a vivere una nuova avventura. Vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari dell’ipotesi Monaco, con il club del Principato da diverso tempo sulle tracce del Principino, ma dalla Spagna giungono interessanti aggiornamenti: sul centrocampista infatti c’è anche Diego Simeone…

Secondo quanto riportato da As il Cholo non è soddisfatto del rendimento di Rodri e Thomas, ed ha chiesto all’Atletico Madrid un rinforzo di esperienza per completare il reparto: sul taccuino della dirigenza colchonera c’è proprio Claudio Marchisio, che può accasarsi a costo zero dopo la rescissione contrattuale con la Vecchia Signora.