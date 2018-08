Marchisio richiestissimo: futuro all’estero per l’ex Juve

Il centrocampista ha rescisso il suo contratto con la Juventus. Marchisio cerca una nuova sistemazione: pressing del Monaco

Tutti vogliono Claudio Marchisio! Il centrocampista ormai ex Juventus può ripartire dall’estero. Il giocatore ha richieste anche in Italia ma non vuole ‘tradire’ i colori bianconeri e difficilmente lo vedremo in campo in Serie A con un’altra maglia. Il Siviglia si sta muovendo con decisione e vorrebbe rimpiazzare N’Zonzi, passato alla Roma, con il Principino ma gli spagnoli sono vicinissimi a Gonalons.

Attenzione alla pista francese con Monaco e Nizza in prima fila. Nelle ultime ore anche il PSG di Gigi Buffon avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista. Il giocatore ha voglia di rimettersi in gioco e potrebbe ripartire da un club europeo. Non mancano però le richieste da USA, Canada e Giappone. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva del numero 8 che ha lasciato, dopo 25 anni, la ‘sua’ amata Juventus.