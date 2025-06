Calciomercato, l’Atletico Madrid prova ad accelerare per Theo Hernandez! Il MIlan potrebbe cederlo se…

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una trattativa che potrebbe segnare una svolta: Theo Hernandez è sempre più vicino al ritorno all’Atletico Madrid, ma questa volta nella casa ufficiale. Secondo le ultime notizie, il club spagnolo avrebbe accelerato i contatti con la dirigenza rossonera, presentando un’offerta migliorata dopo un primo tentativo ritenuto insufficiente.

L’Atletico Madrid vuole riportare il terzino francese a casa. Cresciuto nel settore giovanile dei Colchoneros prima del passaggio al Real Madrid, Theo rappresenta un profilo ideale per rafforzare la corsia mancina di Diego Simeone. La sua capacità di abbinare velocità, tecnica e fisicità lo rende uno dei migliori terzini sinistri in circolazione, e il suo ritorno a Madrid avrebbe anche un forte valore simbolico per il club e i tifosi.

Il Milan, dal canto suo, è consapevole dell’importanza del giocatore ma valuta seriamente la cessione. L’incasso derivante dalla vendita di Theo Hernandez potrebbe rappresentare una risorsa cruciale per finanziare nuovi colpi nel mercato estivo 2025. I rossoneri stanno infatti pianificando un rinnovamento della rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo e al centrocampo.

La trattativa tra Milan e Atletico Madrid è entrata in una fase avanzata. Se la nuova proposta dei Colchoneros dovesse soddisfare le richieste economiche dei rossoneri, la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L’ambiente madrileno è fiducioso, e anche in casa Milan si inizia a valutare concretamente un futuro senza Theo.

La cessione di Theo Hernandez all’Atletico Madrid potrebbe essere uno dei trasferimenti chiave del calciomercato estivo 2025, con impatti importanti non solo per i due club coinvolti, ma per l’intero scenario europeo.