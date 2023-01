Bonazzoli e gli altri: i tanti attaccanti in partenza

La prima cessione ha già portato effetti, per sé e per la squadra: Ciccio Caputo ha lasciato la Sampdoria e ad Empoli sembra essersi ritrovato. Dopo di lui, sono tanti gli attaccanti sulla lista di partenza nel mercato invernale.

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sui nomi. Il primo è Federico Bonazzoli, «che piace anche alla Lazio e non solo alle pericolanti». La lista è lunga, «tutta gente che finora non ha avuto, in questa stagione, particolare feeling col gol: Lasagna, Henry, Botheim, Valencia, Shomurodov, Borini, Verdi, Brekalo, Vignato».