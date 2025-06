Calciomercato estero, il Barcellona pensa ad un Cancelo bis. Possibile trattiva con l’Al-Hilal per il ritorno del terzino

Il Barcellona guarda al mercato estivo con l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Hansi Flick, e tra i nomi in agenda spunta una vecchia conoscenza: João Cancelo. Secondo quanto riportato da Esport3, il club catalano starebbe seriamente valutando un ritorno del terzino portoghese, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Cancelo ha già indossato la maglia blaugrana nella stagione 2023/24, quando fu protagonista di un’annata da titolare sotto la guida di Xavi Hernández, collezionando 42 presenze complessive tra Liga e Champions League. La sua esperienza in Catalogna si era però conclusa al termine del prestito secco concesso dal Manchester City, club proprietario del cartellino fino alla scorsa estate.

Nel 2024, João Cancelo ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, accettando la proposta dell’Al-Hilal, che lo ha acquistato per circa 25 milioni di euro. In maglia biancazzurra ha disputato una stagione da titolare, confermandosi tra i difensori più affidabili del campionato saudita.

Ora, il Barcellona sarebbe pronto a riportarlo in Spagna con un’offerta che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L’obiettivo è quello di aumentare le opzioni sulle fasce difensive, un settore su cui il nuovo allenatore Flick vuole puntare per rilanciare la squadra nella stagione 2025/26.

L’operazione è ancora in fase esplorativa, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza: Cancelo si era trovato bene a Barcellona e non ha mai escluso un ritorno in blaugrana. La trattativa, qualora si concretizzasse, rappresenterebbe un colpo di esperienza e qualità tecnica per un reparto difensivo che ha mostrato alti e bassi nelle ultime stagioni.