Calciomercato estero, Barcellona: grana Ansu Fati! È in vendita, ma non trova acquirenti. È tra i più pagati e blocca un giocatore

Calciomercato estero, Barcellona: grana Ansu Fati! Il club vuole venderlo, ma non trova acquirenti. È tra i più pagati e blocca un giocatore

Il Barcellona è al centro di un delicato intreccio di mercato. Per finalizzare l’acquisto di Nico Williams dall’Athletic Club, i blaugrana devono prima liberare spazio salariale, condizione indispensabile per rispettare i parametri imposti dalla Liga. Il principale ostacolo? Ansu Fati, che nonostante una stagione 2024/25 deludente, continua a pesare fortemente sul monte ingaggi.

L’attaccante cresciuto nella Masia ha collezionato meno di 300 minuti in campo e non ha segnato nemmeno un gol nell’ultima stagione. Un netto contrasto rispetto alle aspettative che per anni lo avevano dipinto come il nuovo simbolo del Barcellona. Gli infortuni ne hanno frenato lo sviluppo e, con l’arrivo di Hansi Flick in panchina, il suo futuro al Camp Nou appare sempre più incerto.

Ansu Fati ha valutato diverse destinazioni per rilanciarsi, tra cui il Monaco. Tuttavia, il suo stipendio elevato e il calo del valore di mercato rendono complicata qualsiasi trattativa. Il Barça, inoltre, non è disposto a coprire parte dell’ingaggio né a perdere i diritti sportivi sul giocatore, nel caso dovesse tornare a brillare altrove.

Il club catalano deve trovare rapidamente un compromesso per evitare che la situazione blocchi l’arrivo di Nico Williams, un obiettivo prioritario per rafforzare l’attacco. L’ottimo rapporto tra il direttore sportivo Deco e l’agente Jorge Mendes, che cura gli interessi di Fati, potrebbe facilitare una soluzione, ma il tempo stringe.

Con la nuova stagione alle porte, il Barcellona è chiamato a gestire con lucidità questa fase cruciale del calciomercato estivo. La cessione (o almeno il prestito) di Ansu Fati rappresenta la chiave per sbloccare l’operazione Nico Williams e dare nuova linfa al progetto tecnico targato Flick.