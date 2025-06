Calciomercato estero, Barcellona: non solo Szczesny, arriva anche Joan Garcia? Con la sua firma potrebbe dire addio ter Stegen

Calciomercato estero, Barcellona: arriva anche Joan Garcia? Con la sua firma potrebbe dire addio ter Stegen

Stando a quanto riportato da AS il Barcellona è pronto a chiudere il suo primo colpo in vista della stagione 2025-26 con la chiusura di Joan García, portiere spagnolo, attualemente all’Espanyol, che sarà ufficialmente blaugrana nelle prossime ore.

Il club catalano ha già effettuato il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro con adeguamento all’IPC, versati tramite un rappresentante legale del giocatore presso la sede ufficiale della Liga, in attesa della convalida dell’operazione da parte proprio della federazione spagnola.

Per il portiere un contratto di sei anni, ma il suo arrivo potrebbe causare un addio importante tra i pali dei blaugrana che con il rinnovo di Szczesny sembrano aver già pianificato un incontro con Marc-André ter Stegen per discutere della sua situazione.

Il portiere tedesco con un contratto fino al 2028, non sembra voler lasciare il Barça e vuole difendere la sua posizione anche per via del suo stipendio. Il club avrebbe già chiarito che Joan García sarà il titolare nella prossima stagione, con Szczęsny destinato al ruolo di secondo e i giovani portieri della cantera pronti a integrarsi nel gruppo della Prima Squadra.

Per ter Stegen adesso tocca fare delle riflessioni sul futuro in vista del Mondiale 2026 che sembra complicarsi vista l’assenza di continuità e i pochi minuti giocati e rischierebbe di fargli perdere il posto da titolare in Nazionale. Solo una ricca buonuscita potrebbe accontentare tutti.