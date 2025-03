Calciomercato Barcellona, si prepara la successione a Lewandowski. Tutti i nomi presi in esame da Flick, ci sono anche due “italiani”

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato del Barcellona in attacco, con il sostituto di Robert Lewandowski. I dettagli

Il Barcellona ha la fortuna – chiamatela bravura, in realtà, è più corretto – di possedere contemporaneamente il capocannoniere della Liga e quello della Champions League, vale a dire il polacco Lewandowski e il brasiliano Raphinha. Ma un grande club non si adagia sul presente, anche perché nulla è stato ancora conquistato – anche se ci sono ottime possibilità di farlo – e la carta d’identità dell’ex bomber del Bayern dice che ad agosto compirà 37 anni, anche se non sembra sentirli. Il casting per la successione è già iniziato.

Secondo il Corriere dello Sport i nomi che potrebbero approdare in blaugrana corrispondono al meglio che c’è in giro. L’elenco è composto da un po’ di grandi bomber: Osimhen, che avrebbe un prezzo di 75 milioni; Isak, protagonista col Newscastle, ma con una richiesta da parte del club di 25 milioni superiore a quella di De Laurentiis per il nigeriano; Gyokeres, che parrebbe interessato alla Premier League; Vlahovic della Juve, gradito al tecnico Flick; David, che a giugno va in scadenza col Lille e, di conseguenza, rappresenta un’occasione; infine, Ekitike, 19 gol con l’Eintracht Francoforte, che potrebbe crescere proprio accanto a Lewandowski.