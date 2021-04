Calciomercato Barcellona: Neymar continua ad offrirsi per il ritorno

Neymar è felice al PSG ma continuerebbe ad offrirsi al Barcellona: ecco le ultime indiscrezioni dalla Spagna

Neymar vorrebbe ritornare al Barcellona. Il brasiliano, pur confermando il suo momento felice al Paris Saint Germain, si sarebbe continuamente offerto ai catalani per tornare e fare di nuovo coppia con Messi.

A rivelarlo è il Mundo Deportivo che riporta come il brasiliano sia in costante contatto con i suoi ex compagni in blaugrana in attesa che la possibilità si concretizzi in estate.