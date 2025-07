Calciomercato Barcellona, saltato Nico Williams cambia la strategia! Stesso budget, ma per due nuovi obiettivi

Dopo il no di Nico Williams, il Barcellona rivede i propri piani per il calciomercato estivo. A riportarlo è El Nacional, secondo cui il nuovo tecnico Hansi Flick, ex commissario tecnico della Germania e allenatore dal profilo tattico molto esigente, ha presentato una nuova strategia alla dirigenza blaugrana.

L’idea dell’allenatore tedesco è sfruttare il budget inizialmente destinato all’esterno dell’Athletic Bilbao – tra i 50 e i 60 milioni di euro – per rafforzare due reparti invece di puntare su un solo grande acquisto. La nuova lista dei desideri comprende Marcus Rashford per l’attacco e Denzel Dumfries per la fascia destra.

Marcus Rashford, attaccante inglese classe 1997, è reduce da una stagione complicata al Manchester United, dove ha faticato a trovare continuità e rendimento. In uscita dai Red Devils, rappresenta per il Barça una grande occasione di mercato. Il club catalano valuta un’operazione in prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe di contenere i costi iniziali senza rinunciare alla qualità. Rashford sarebbe favorevole al trasferimento, attratto dalla possibilità di rilanciarsi in un top club europeo e sotto la guida di un tecnico come Flick.

Sull’altra corsia, il nome che piace è quello di Denzel Dumfries, terzino olandese dell’Inter noto per la sua spinta offensiva e la fisicità. Il giocatore, già seguito da diverse squadre in Premier League, potrebbe lasciare Milano di fronte a un’offerta convincente. Il suo profilo si adatta perfettamente al sistema di gioco voluto da Flick, che necessita di esterni dinamici e affidabili.

Con queste mosse, il Barcellona punta a massimizzare l’efficacia del proprio mercato, evitando investimenti pesanti su un singolo nome e cercando invece di rinforzare più aree del campo. La nuova strategia sembra già convincere anche in dirigenza, segno che il progetto tecnico di Flick ha preso ufficialmente il via.