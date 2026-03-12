Calciomercato Barcellona, summit con il Manchester City per Haaland: ecco il colpo scelto per il dopo Lewandowski

Calciomercato Barcellona, Haaland nel mirino: il candidato Font tratta con il City per il post Lewandowski. I dettagli

La corsa alla presidenza del Barcellona vive un’accelerazione clamorosa: nella serata di ieri è arrivata la mossa destinata a spostare consensi e a incendiare il confronto tra Joan Laporta e Víctor Font. Il fronte di Font ha infatti avviato un contatto diretto con il Manchester City per discutere nientemeno che di Erling Haaland, uno dei giocatori più ambiti del pianeta.

Un incontro che pesa nella campagna elettorale

Secondo quanto riportato da Sport, due uomini chiave dello staff di Font — Carles Planchart e Xavier Aguilar, quest’ultimo candidato a diventare direttore sportivo — hanno incontrato al Four Seasons di Madrid il CEO del City Ferran Soriano e il ds Hugo Viana. Un summit riservato, ma sufficiente a far esplodere il dibattito in Catalogna.

L’obiettivo: il dopo-Lewandowski

Il Barcellona dovrà presto affrontare il tema dell’eredità di Robert Lewandowski, in scadenza a giugno e destinato a lasciare il club. L’idea di Font è ambiziosa: tentare l’assalto a Haaland, legato al City fino al 2034 ma al centro di voci su un possibile addio anticipato. Una trattativa complessa, quasi utopica, ma che ha già avuto un primo contatto formale.

Mossa reale o strategia elettorale?

Il fronte Font parla di una direzione sportiva “attivissima”, impegnata in viaggi e incontri con vari club e pronta a offrire garanzie importanti a Hansi Flick, tecnico individuato per il nuovo ciclo. Resta però il dubbio: si tratta di un vero tentativo di mercato o di una mossa studiata per colpire l’immaginario dei soci?

La risposta arriverà solo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: nella battaglia per la presidenza, il nome di Haaland è diventato l’arma più pesante sul tavolo.