Calciomercato Barcellona, dalla Premier League è assalto a Raphinha. Tre big in corsa per il brasiliano

Calciomercato Barcellona, dalla Premier League è assalto a Raphinha. Liverpool, Arsenal e Chelsea in corsa per il brasiliano

Sicuramente tra i protagonisti principali del Barcellona, Raphinha non è passato inosservato ai club di Premier League, campionato in cui il brasiliano ha militato prima di approdare in Catalogna, con la maglia del Leeds.

Secondo TBR Football, Arsenal, Liverpool e Chelsea hanno manifestato interesse per l’ala, già autrice di 30 gol e 23 assist in stagione. Rendimento è stato decisivo per portare il Barça in semifinale di Champions, dove i blaugrana affronteranno l’Inter, e in vetta alla Liga con Hansi Flick in panchina.