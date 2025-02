Calciomercato Bayern, i bavaresi si muovono sul mercato: occhi su uno dei gioiellini di Simeone all'Atletico

Calciomercato Bayern, il club bavarese punta il centrocampista classe 2003 Pablo Barrios, ma l’Atletico fa muro

Il Bayern Monaco si sta già muovendo per regalare a Kompany il primo colpo in vista della prossima stagione. I bavaresi vorrebbero emulare l’operazione che ha portato Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid in Germania. Infatti, il club tedesco sta seguendo da molto vicino il nuovo gioiellino dei colchoneros: Pablo Barrios.

Secondo quanto rivelato dalla BILD, nei giorni scorsi il club tedesco ha sondato il terreno per il centrocampista classe 2003, seguito anche da altre squadre come il Chelsea ha posato gli occhi. Lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale di Joshua Kimmich, qualora quest’ultimo decidesse di dire addio a fine stagione una volta esperito il contratto. La trattativa non sarà facile: il giovane centrocampista spagnolo ha un contratto fino a giugno 2028 ed una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.