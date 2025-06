Calciomercato Bologna, Sartori pronto a fare il grande salto! Seguiti attentamente quei predestinati in Argentina - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Sartori vuole fare le cose in grande: seguiti quei profili argentini per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu

Per il calciomercato Bologna è tempo di scelte decisive, tra rinnovi contrattuali e strategia per il mercato in entrata. Il club rossoblù, reduce da stagioni sempre più convincenti e da una crescita strutturale evidente, non intende fermarsi. Il focus resta su un’area geografica che negli ultimi anni ha già portato frutti importanti: l’Argentina, vero e proprio bacino di talento per la società emiliana.

Guidato dal direttore sportivo Marco Di Vaio e grazie al lavoro costante di un osservatore stabile a Buenos Aires, il Bologna continua a coltivare un legame profondo con il calcio sudamericano. Una scelta strategica che ha già dato ottimi risultati con profili come Nicolas Dominguez, Santiago Castro e Benjamin Dominguez, tutti elementi che hanno arricchito la rosa con qualità e prospettiva. Ora l’obiettivo è proseguire su questa strada, cercando nuovi innesti che possano garantire continuità tecnica e valore sul mercato.

Tra i nomi che restano nel radar rossoblù c’è ancora Valentin Gomez, centrale del Vélez Sarsfield. Tuttavia, il suo profilo pare essere scivolato indietro nelle gerarchie. Più alta è invece l’attenzione per Marco Di Cesare, difensore centrale del Racing Avellaneda: classe 2001, forte fisicamente e dotato di personalità, è legato da una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Un investimento importante, ma coerente con la linea verde e ambiziosa del Bologna.

Sul versante sinistro della difesa si continua a seguire con interesse Roman Vega, esterno di proprietà degli Argentinos Juniors. Classe 2004 e con contratto in scadenza nel 2026, Vega è già finito nel mirino dell’Ajax e rappresenta una delle opzioni più concrete per rinforzare una fascia che richiederà certamente interventi in estate.

Il Bologna però non si ferma a un solo profilo per ruolo. Tra le alternative per la corsia mancina spunta anche El Karouani, attualmente in forza all’Utrecht e già segnalato a diversi club europei per la sua costanza di rendimento.

Anche il reparto offensivo è sotto stretta osservazione. Gli uomini mercato rossoblù stanno monitorando Brian Aguirre, ala mancina di proprietà del Boca Juniors e nel giro della Nazionale U20. A lui si aggiunge il nome del giovanissimo Maher Carrizo, classe 2005 del Central Córdoba, elemento duttile e capace di agire in più zone del fronte offensivo.

Infine, torna a circolare un nome già emerso nella sessione invernale: Alejo Veliz, attaccante argentino di proprietà del Tottenham, reduce dal prestito all’Espanyol. Il Bologna lo aveva già valutato a gennaio e ora potrebbe tornare a farsi avanti, qualora si creassero le condizioni giuste per un’operazione sostenibile.

In sintesi, il Bologna si conferma tra le realtà italiane più attente al mercato sudamericano, con un progetto chiaro: valorizzare giovani talenti internazionali mantenendo solidità tecnica e visione a lungo termine.