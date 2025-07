Calciomercato Bologna, trattativa avanzata per Bernardeschi. Fumata bianca vicina? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: trattativa avanzata per Bernardeschi, colpo a parametro zero vicino. La situazione

Il calciomercato Bologna potrebbe presto regalare un colpo a sorpresa: Federico Bernardeschi è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù. L’indiscrezione, riportata nelle scorse ore dall’affidabile giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, ha rapidamente fatto il giro del web e acceso l’entusiasmo dei tifosi felsinei.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il Bologna sarebbe in trattativa avanzata per ingaggiare l’ex esterno della Juventus, attualmente in fase di svincolo dal Toronto FC. Dopo l’esperienza in MLS, durata due stagioni, Bernardeschi ha manifestato la volontà di tornare in Italia e il club emiliano si è mosso con decisione per cogliere l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero.

«Il Bologna è in trattative avanzate per ingaggiare Federico Bernardeschi – ha scritto Romano – È uno degli obiettivi principali del club. C’è stato un approccio formale con il giocatore, che ha lasciato la MLS di comune accordo con il Toronto. Il ritorno in Italia è ormai imminente». Una dichiarazione che ha subito alimentato le speculazioni su una possibile chiusura già nei prossimi giorni.

Il nome di Bernardeschi non è nuovo nell’ambiente rossoblù. Già due anni fa, il calciomercato del Bologna aveva sondato la possibilità di portarlo sotto le Due Torri, ma l’affare non si concretizzò. Oggi, però, le condizioni sono cambiate: il calciatore è libero da vincoli contrattuali e interessato a rientrare nel calcio italiano, alla ricerca di nuove motivazioni e continuità.

Per il Bologna, Bernardeschi rappresenterebbe un colpo di qualità e di esperienza. Con oltre 200 presenze in Serie A e un passato nella Nazionale italiana con cui ha vinto l’Europeo del 2021, l’esterno offensivo garantirebbe soluzioni importanti sia a livello tecnico che tattico. Inoltre, la possibilità di concludere l’operazione a parametro zero la rende ancora più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il calciomercato Bologna potrebbe quindi aprire la nuova stagione con un innesto di prestigio. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’affare andrà in porto, ma tutto lascia pensare che il ritorno di Bernardeschi in Serie A sia ormai solo una questione di tempo.