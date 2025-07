Calciomercato Bologna, tutto fatto per l'arrivo di Bernardeschi: accordo raggiunto anche con il Toronto! - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: accordo raggiunto con Bernardeschi, colpo a sorpresa per la trequarti. La situazione

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un colpo inaspettato ma altamente significativo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo italiano, attualmente in uscita dal Toronto FC in MLS, è pronto a fare ritorno in Serie A e ha scelto Bologna come nuova destinazione.

Un’operazione che dimostra le ambizioni del club felsineo, deciso a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata anche nelle competizioni europee. Il ritorno in Italia di Bernardeschi rappresenta un colpo di grande visibilità per il calciomercato Bologna, che mette a segno un innesto di esperienza e qualità nel reparto offensivo.

Bernardeschi, ex Juventus e Fiorentina, è un profilo noto a tutti per la sua duttilità, la capacità di agire sia da esterno offensivo che da trequartista, e per la sua esperienza in campo internazionale, maturata anche con la Nazionale. L’accordo raggiunto con il Bologna segna un passo importante anche per il giocatore, che punta a rilanciarsi nel campionato italiano dopo l’avventura nordamericana.

Il calciomercato Bologna si dimostra così molto attivo e attento alle opportunità che offre il mercato. Dopo aver costruito una base solida nelle ultime stagioni, il club è ora pronto ad alzare l’asticella e il profilo dei propri acquisti. L’arrivo di Bernardeschi si inserisce in una strategia precisa, che punta su giocatori pronti e con un bagaglio importante alle spalle, capaci di fare la differenza anche nei momenti decisivi.

Non è escluso che l’operazione possa essere ufficializzata nei prossimi giorni, con Bernardeschi atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi noti, ma si parla di un’intesa su base pluriennale con ingaggio ridotto rispetto agli standard MLS, reso possibile anche dalla volontà del giocatore di tornare protagonista in Italia.

Con questo innesto, il calciomercato Bologna manda un messaggio chiaro alle rivali: i rossoblù vogliono essere protagonisti anche in Europa e sono pronti a investire in esperienza e qualità. Bernardeschi potrebbe essere solo il primo di una serie di colpi in entrata destinati a far crescere ulteriormente la squadra.