Calciomercato Bologna, continua il tira e molla per il duo Beukema-Ndoye. La situazione rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, continua il tira e molla con il Napoli per quanto riguarda Beukema e Ndoye. Ecco le ultime novità in casa rossoblu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato Bologna vede i rossoblu fare dei veri e propri tira e molla con il Napoli: su tutti quando c’è di mezzo Beukema e Ndoye. Ecco il punto raccontato da PianetaNapoli.it.

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Due giocatori attenzionati nel Bologna, ma per uno la situazione è più complicata: “Beukema è più facile che arrivi in azzurro piuttosto che Ndoye. L’interlocuzione con il Bologna è molto avanzata per il difensore centrale. Inoltre il calciatore ha già dato il proprio ok al Napoli e quindi ha avviato il dialogo tra società. Ndoye al momento non ci risulta coinvolto nell’affare e credo che il Bologna difficilmente lascerà andare due gioielli insieme. Per quanto riguarda gli innesti in difesa bisognerà capire prima chi andrà via per cercare poi di dedurre quale sarà il comportamento della società partenopea.