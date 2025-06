Calciomercato Bologna, tutti pazzi per Beukema. In Serie A ben quattro squadre sul centrale olandese: la situazione

Il nome di Sam Beukema infiamma il calciomercato. Il difensore olandese classe ’98, protagonista di una stagione solida al fianco di Lucumí nel Bologna di Vincenzo Italiano, è finito nel mirino di diversi top club italiani, tra cui Napoli, Inter, Roma e Milan. Ma non solo: anche alcune squadre della Premier League hanno acceso i riflettori sul centrale rossoblù.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna si trova ora davanti a un bivio: blindare Beukema, come auspicato dall’allenatore, oppure valutare eventuali offerte di mercato che potrebbero garantire un’importante plusvalenza economica.

Il contratto del difensore è valido fino al 2027, ma il club emiliano non ha la forza economica per respingere ogni proposta, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. Molto dipenderà anche dalle richieste dell’entourage del giocatore e dall’evoluzione del mercato, in particolare per altri elementi chiave come Lucumí (che ha una clausola rescissoria) e Ndoye, entrambi molto richiesti.

La tifoseria bolognese faticherebbe ad accettare la cessione di uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico, specie dopo una stagione che ha portato entusiasmo e il sapore della vittoria grazie alla conquista della Coppa Italia. Tuttavia, il presidente Joey Saputo potrà fare affidamento su una struttura dirigenziale competente e sulla leadership di Italiano, tecnico stimato anche da club come il Milan prima dell’ufficialità di Allegri.

Il futuro di Beukema sarà deciso nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: trattenere il centrale olandese significherebbe dare continuità a un progetto ambizioso, mentre una sua cessione segnerebbe l’inizio di una nuova fase per il Bologna.