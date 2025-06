Calciomercato Bologna, una big italiana vuole a tutti i costi Beukema. La posizione dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, una big italiana bussa alla porta per Beukema. Cosa risulta adesso in casa rossoblu? Le ultime novità

Il calciomercato Bologna entra nel vivo, e uno dei nomi più caldi sul fronte delle uscite è quello di Sam Beukema. Il difensore olandese è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte, deciso a rinforzare il reparto arretrato con un profilo affidabile e già rodato in Serie A. Tuttavia, il club emiliano non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il proprio centrale titolare.

Secondo quanto riportato oggi dal Resto del Carlino, il calciomercato Bologna è determinato a trattenere Beukema e a non farsi cogliere impreparato di fronte alle sirene di mercato. La società rossoblù, forte della qualificazione alla prossima edizione dell‘Europa League, vuole mantenere una struttura solida e competitiva. Beukema, in questo contesto, è considerato un punto fermo del progetto.

Il pressing del Napoli, però, è reale. Antonio Conte ha individuato in Beukema un potenziale perno della difesa partenopea, e la società campana è pronta a fare sul serio. Per ora, non si è arrivati a una rottura tra giocatore e società, ma è chiaro che il fascino di giocare con i campioni d’Italia potrebbe incidere sulle decisioni del difensore olandese.

Allo stesso tempo, la dirigenza del Napoli, consapevole delle difficoltà nel trattare con il Bologna, ha iniziato a valutare piste alternative, tra cui spicca il nome di Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Una mossa che evidenzia come il muro eretto dal calciomercato Bologna possa iniziare a mostrare le prime crepe, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta economica di quelle “impossibili da rifiutare”.

In ogni caso, la società emiliana resta vigile e prepara le eventuali contromosse. Il calciomercato Bologna, infatti, non riguarda solo le uscite, ma anche un’attenta pianificazione in entrata. Tra i profili monitorati per la difesa c’è Martin Vitik dello Sparta Praga, considerato il sostituto ideale di Beukema. Si tratta di un giovane centrale solido, affidabile e con margini di crescita, perfettamente in linea con la filosofia di scouting adottata dal club.

Un altro nome sulla lista è quello di Diogo Leite, centrale portoghese attualmente in forza all’Union Berlino. Mancino di ruolo, Leite potrebbe rappresentare non solo un’alternativa a Beukema, ma anche una valida opzione per coprire un’eventuale partenza di Lucumí, anch’egli oggetto di attenzioni sul mercato.

Il calciomercato del Bologna, dunque, si preannuncia strategico e delicato. La priorità resta la conferma dell’ossatura della squadra che ha conquistato l’Europa, ma la dirigenza non si fa illusioni: offerte importanti possono sempre cambiare lo scenario. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di non farsi trovare impreparati.

In sintesi, Sam Beukema è ancora un giocatore del Bologna e il club lo considera incedibile, a meno di proposte davvero irrinunciabili. Intanto, il Bologna si guarda intorno e pianifica ogni eventualità, consapevole che il calciomercato è fatto anche di equilibri sottili, da gestire con prontezza e lucidità.