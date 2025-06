Calciomercato Bologna, Calabria e Pobega potrebbero tornare al Milan! Si allontanano i riscatti. Le motivazioni

Il Bologna lavora intensamente per definire il futuro di Davide Calabria e Tommaso Pobega, ma al momento la trattativa per entrambi i giocatori è in fase di stallo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le possibilità di confermarli a Casteldebole sono in netto calo, almeno alle condizioni attuali.

Calabria: ingaggio troppo alto per il Bologna

La situazione più delicata è quella legata a Davide Calabria. Il terzino, in prestito dal Milan, è vicino alla scadenza del contratto e, tra due settimane, sarà ufficialmente svincolato. Il problema principale resta l’ingaggio: al Milan percepiva 2 milioni netti a stagione, una cifra che il Bologna considera fuori portata.

Non mancano però le alternative per il terzino classe ’96: su di lui c’è forte interesse da parte dell’Atalanta, attratta dall’esperienza europea del giocatore e pronta a riportarlo in Champions League. Anche club esteri stanno monitorando la situazione, consapevoli del possibile colpo a parametro zero.

Pobega: riscatto troppo alto, si cerca una soluzione

Diversa la situazione di Tommaso Pobega, che ha ancora un contratto con il Milan fino al 2027. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma i 12 milioni richiesti per il riscatto sono considerati eccessivi dalla dirigenza rossoblù.

Le opzioni sul tavolo sono due: un possibile sconto da parte del Milan oppure il rinnovo del prestito per un’altra stagione, mantenendo così il centrocampista ancora a disposizione di Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Bologna. In assenza di accordi, Pobega farà ritorno a Milanello, ma non è esclusa una nuova partenza.

Bologna al bivio

La fumata, al momento, è grigia per entrambi i giocatori. Il Bologna continua a trattare, ma dovrà trovare soluzioni economiche sostenibili per evitare due addii pesanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Calabria e Pobega faranno parte del nuovo progetto rossoblù nella stagione 2025/26.