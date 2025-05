Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro sui rinnovi? I rossoblu agiranno in questa maniera - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro sui rinnovi contrattuali in casa rossoblu? La situazione attuale

Il calciomercato Bologna si trova a dover prendere decisioni importanti sul futuro di tre giocatori in scadenza di contratto. Come riportato dal Resto del Carlino, i nomi sul tavolo sono quelli di Lorenzo De Silvestri, Charalampos Lykogiannis e Davide Calabria (ex Milan). Le loro situazioni sono differenti, ma tutte richiedono una valutazione attenta da parte della dirigenza rossoblù.

Per quanto riguarda De Silvestri, il difensore e capitano del Bologna ha espresso la volontà di proseguire la sua avventura sotto le Due Torri. Si trova bene in città, ha un buon rapporto con lo spogliatoio e, nonostante l’età, ritiene di poter ancora offrire un contributo importante alla causa. Anche il club sembra apprezzare la sua esperienza e il suo ruolo da leader, quindi un rinnovo appare plausibile, anche se probabilmente a cifre inferiori rispetto al passato.

Situazione simile per Charalampos Lykogiannis. Il terzino greco, utilizzato con regolarità durante la stagione, ha già ricevuto offerte interessanti dall’estero, in particolare da AEK Atene e Olympiacos. Nonostante ciò, il giocatore ha manifestato il desiderio di restare a Bologna, dove si sente valorizzato e parte integrante del progetto tecnico. La sua permanenza dipenderà dalle condizioni economiche del rinnovo e dalla volontà della società di puntare ancora su di lui.

Diverso è invece il caso di Davide Calabria. Il terzino destro, arrivato a Bologna in prestito con un ingaggio importante da 1,5 milioni di euro, rappresenta un nodo complesso. La cifra elevata del suo stipendio è considerata pesante per i parametri economici del club, e la Roma avrebbe già mostrato un concreto interesse nei suoi confronti. Il Bologna, quindi, potrebbe decidere di non affondare per una permanenza definitiva del giocatore, liberando risorse utili per altri innesti.

Oltre alle scadenze imminenti, la società dovrà affrontare anche la questione legata ai contratti in scadenza nel 2026 di due figure chiave dello spogliatoio: il portiere Lukasz Skorupski e il centrocampista Remo Freuler. Entrambi sono considerati importanti per il progetto tecnico e hanno garantito rendimento e affidabilità. Tuttavia, per evitare rischi futuri, il Bologna dovrà iniziare a programmare i colloqui per un eventuale rinnovo già nelle prossime settimane.

Le prossime mosse della dirigenza saranno decisive per dare continuità al progetto e mantenere un equilibrio tra esperienza, qualità e sostenibilità economica.