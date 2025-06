Calciomercato Bologna, intreccio con due big italiane per il talento Santiago Castro. Cosa bolle in pentola? - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: intreccio con Juventus e Inter per quanto concerne l’attaccante rossoblu Santiago Castro. La situazione

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con un interessante intreccio che coinvolge due grandi del calcio italiano: Juventus e Inter. A svelare i dettagli è stato Claudio Raimondi, noto giornalista ed esperto di trattative di Sport Mediaset, che ha delineato uno scenario che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di Santiago Castro, attaccante di proprietà del Bologna.

Secondo Raimondi, l’Inter avrebbe deciso di abbandonare la pista che conduce a Castro, virando con decisione su un altro obiettivo: Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente al Manchester United. Una scelta che libera di fatto il campo per la Juventus, che adesso può muoversi con maggiore tranquillità sul talento rossoblù.

Questa svolta ha conseguenze dirette sul Calciomercato Bologna, perché modifica le dinamiche attorno a uno dei suoi profili più promettenti. Santiago Castro, classe 2004, è stato uno degli acquisti più interessanti del club emiliano negli ultimi anni, che ha puntato su di lui per costruire il futuro offensivo della squadra. Arrivato con aspettative alte, il giovane argentino ha attirato l’attenzione di diverse big italiane ed europee per tecnica, forza fisica e ampi margini di crescita.

Con l’Inter ormai defilata, è la Juventus a prendere in mano il dossier. Il club bianconero, da tempo alla ricerca di un attaccante giovane da inserire nel proprio progetto tecnico, avrebbe identificato Castro come un’opzione concreta e di prospettiva. Al momento, come precisa Raimondi, non esistono trattative formali tra Juventus e Bologna, ma sono stati avviati i primi contatti con l’entourage del giocatore, segnale chiaro di un interesse reale.

Per il Calciomercato Bologna, questa fase potrebbe rivelarsi decisiva. La società rossoblù, sotto la guida di una dirigenza sempre più attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, si trova ora davanti a una scelta strategica: cedere Castro già quest’estate per monetizzare e reinvestire, oppure trattenerlo almeno per un’altra stagione e permettergli di crescere ulteriormente in Serie A. In ogni caso, l’interesse di una big come la Juventus rappresenta una certificazione della qualità del lavoro svolto dal Bologna sul mercato e nella gestione dei propri prospetti.

La Juventus, intanto, osserva e valuta. Il club torinese, impegnato in una profonda ristrutturazione tecnica, punta a ringiovanire il reparto offensivo e Castro potrebbe rappresentare il profilo ideale da affiancare a un attaccante più esperto. Il costo del cartellino resta da definire, ma è probabile che il Bologna non voglia svendere il proprio gioiello senza una proposta convincente.

Il Calciomercato Bologna si anima così attorno a uno dei suoi talenti più puri, con scenari che potrebbero evolversi rapidamente nelle prossime settimane. L’intreccio tra Inter, Juventus e Castro è solo uno dei tanti segnali che indicano come il club felsineo sia diventato un protagonista silenzioso, ma sempre più centrale, nelle dinamiche del mercato italiano.