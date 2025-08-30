Calciomercato Bologna, Dominguez fortemente nel mirino di quella big italiana. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Dominguez nel mirino della Roma, possibile addio imminente

Il Calciomercato Bologna entra nel vivo con il nome di Benjamin Dominguez al centro delle trattative. Come riportato anche dal Corriere di Bologna, le parole rilasciate ieri dall’amministratore delegato Claudio Fenucci a Montecarlo lasciano intendere una possibile apertura alla cessione del giovane talento argentino. La valutazione attuale del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che avrebbe attirato l’attenzione della Roma, alla ricerca di un rinforzo offensivo.

A Casteldebole la situazione è in piena evoluzione. Secondo il quotidiano, lo scenario resta aperto e fluido: Dominguez è seguito da diversi club, e non solo in Italia. Nei giorni scorsi, infatti, anche il Lione avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Tuttavia, l’interesse della Roma sembra attualmente il più concreto, complice anche il rapporto tra le due società e la strategia di mercato giallorossa, orientata verso profili giovani ma già pronti per la Serie A.

Nel quadro del Calciomercato Bologna, la possibile uscita di Dominguez potrebbe sbloccare altre situazioni importanti. Una sua partenza, infatti, aprirebbe le porte alla permanenza di Jesper Karlsson, finito anch’egli al centro di voci di mercato, ma ora considerato meno sacrificabile se Dominguez dovesse partire. In parallelo, la dirigenza rossoblù sta valutando anche un’alternativa offensiva: il nome nuovo è quello di Ez Abde Ezzalzouli, esterno del Betis Siviglia, che potrebbe arrivare in caso di cessione dell’argentino.

Ma non è tutto. Gli effetti a catena del mercato coinvolgono anche il reparto arretrato. Se Dominguez dovesse partire, il Bologna rischierebbe di perdere forza negoziale anche su Lucumí, difensore centrale colombiano seguito con grande interesse dal Sunderland. La cessione dell’argentino potrebbe infatti dare il via a un ridimensionamento del progetto tecnico, ipotesi che la società vorrebbe evitare.

Saranno ore decisive per il Calciomercato Bologna, chiamato a gestire un momento delicato tra entrate e uscite. La situazione Dominguez resta una delle principali chiavi di lettura del mercato rossoblù: una sua cessione potrebbe cambiare radicalmente il volto della squadra in vista della nuova stagione.