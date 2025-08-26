Calciomercato Bologna, quella squadra punta su Fabbian. Trattativa in salita? La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il Milan punta Fabbian, ma la trattativa è complessa

Il calciomercato Bologna si accende con una trattativa che coinvolge uno dei suoi giovani più promettenti: Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino del Milan, che sta lavorando intensamente per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, attraverso un tweet che ha riacceso i riflettori su questa potenziale operazione.

Secondo Moretto, ci sono stati contatti diretti tra Milan e Bologna per Fabbian, ma la trattativa è ancora in fase embrionale. Il calciomercato Bologna non ha alcuna fretta di cedere il giovane talento, soprattutto senza aver trovato prima un sostituto all’altezza. La priorità del club emiliano è infatti quella di non indebolire la rosa senza un piano preciso per il dopo-Fabbian, un fattore che al momento sta rallentando l’affare.

Fabbian, reduce da una stagione positiva con la maglia rossoblù, ha attirato le attenzioni di diversi club grazie alla sua visione di gioco, alla capacità di inserimento e alla duttilità tattica. Caratteristiche che avrebbero colpito sia il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sia Massimiliano Allegri, da poco tornato sulla panchina rossonera. L’idea è quella di inserire Fabbian in un progetto a lungo termine, costruendo un centrocampo giovane e dinamico, ma al contempo pronto a competere da subito.

Nel frattempo, il calciomercato Bologna continua a monitorare eventuali alternative per non farsi trovare impreparato in caso di cessione. Tuttavia, nulla è ancora deciso, e la trattativa con il Milan potrebbe richiedere tempo, soprattutto se il club emiliano non sarà soddisfatto delle condizioni economiche o delle eventuali contropartite tecniche offerte.

Oltre a Fabbian, il Milan sta lavorando anche sul fronte Yunus Musah, centrocampista dell’Atalanta, ma secondo Moretto non esiste ancora un accordo concreto tra le parti. Le voci di un’intesa imminente sarebbero quindi premature.

Il calciomercato Bologna, dunque, è destinato a restare al centro delle attenzioni nelle prossime settimane. La possibile cessione di Fabbian rappresenta uno dei nodi cruciali dell’estate rossoblù, con il Milan pronto a cogliere l’opportunità, ma consapevole delle difficoltà dell’operazione.