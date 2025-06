Calciomercato Bologna, Fabbian nel mirino di una rivale! La situazione tra i rossoblu e il centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Fabbian nel mirino della Lazio, l’Inter rinuncia alla recompra. Quale sarà ad oggi il vero piano dei rossoblu?

Il calciomercato Bologna continua a essere uno dei più osservati in questa sessione estiva, grazie ai tanti giovani talenti esplosi nella passata stagione sotto la guida di Italiano. Tra i profili che hanno attirato l’attenzione delle big di Serie A c’è sicuramente Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che ha vissuto una stagione di grande crescita con la maglia rossoblù.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo Fabbian in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Il club biancoceleste è a caccia di un profilo giovane ma già pronto per affrontare il doppio impegno campionato-coppe, e il nome del talento del calciomercato Bologna rappresenta una soluzione concreta e interessante. In particolare, l’apprezzamento arriva direttamente dall’ambiente dello spogliatoio, dove il nome di Fabbian è tra i più chiacchierati.

L’elemento chiave che potrebbe facilitare l’operazione è la posizione dell’Inter, che deteneva un diritto di recompra sul giocatore fissato a 12 milioni di euro. Tuttavia, i nerazzurri non sembrano intenzionati a esercitarlo, liberando così il calciomercato Bologna dalla pressione di un possibile ritorno del centrocampista alla base. Questo apre le porte a nuove trattative e dà un vantaggio concreto alla Lazio, che valuta il giocatore come prima alternativa per rinforzare la linea mediana.

Tuttavia, il calciomercato Bologna non resterà passivo. Il club felsineo è consapevole del valore crescente di Fabbian e non intende cederlo a condizioni sfavorevoli. La dirigenza rossoblù lo considera un asset importante sia a livello tecnico che economico, e non è escluso che possa fissare una cifra più alta rispetto a quella prevista dalla clausola di recompra interista, cercando di ottenere il massimo da un’eventuale cessione.

In parallelo, la Lazio continua a monitorare anche altri profili, tra cui Ruben Loftus-Cheek del Milan, nome gradito soprattutto da Maurizio Sarri. Ma la trattativa per l’inglese risulta più complicata sotto il profilo economico, motivo per cui Fabbian resta la pista più calda e concreta.

Il calciomercato Bologna è dunque al centro di nuovi intrecci di mercato, con i propri giovani sotto i riflettori delle big italiane. La situazione di Fabbian sarà una delle più seguite nelle prossime settimane, e la sua permanenza sotto le Due Torri è tutt’altro che scontata.