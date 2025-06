Calciomercato Bologna, una big vuole a tutti i costi il centrocampista Fabbian. I rossoblu cederanno alle richieste? - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, una big importante tiene sotto osservazione il mediano Fabbian per rinforzare il centrocampo

In vista della prossima stagione di Serie A, la Lazio è al lavoro per costruire una squadra competitiva e funzionale alle esigenze di Maurizio Sarri. A Formello, il focus in questa fase iniziale del mercato è concentrato principalmente sui rinnovi contrattuali e sulla gestione degli esuberi, con il calciomercato in entrata che, per il momento, sembra essere rimasto in secondo piano.

Tuttavia, tra le priorità segnalate alla dirigenza da Sarri, vi è l’esigenza di inserire in rosa una mezzala di qualità, capace non solo di gestire il pallone ma anche di garantire intensità, corsa e inserimenti offensivi. Proprio in quest’ottica si stanno valutando alcuni profili che possano rispondere a queste caratteristiche tecniche e tattiche.

Tra i nomi emersi negli ultimi giorni, uno in particolare ha attirato l’attenzione: si tratta di Giovanni Fabbian, giovane talento del calciomercato Bologna, già protagonista di un’ottima stagione con la maglia rossoblù. Il suo nome non è nuovo per i biancocelesti: già durante la sessione di calciomercato invernale, Fabbian era stato accostato alla Lazio come possibile rinforzo per il centrocampo. Ora, con l’estate alle porte, il suo profilo torna d’attualità.

Il calciomercato Bologna potrebbe quindi intrecciarsi con quello della Lazio. Fabbian, classe 2003, è reduce da una stagione più che positiva sotto la guida di Italiano, che lo ha valorizzato al meglio, facendone una pedina preziosa in un centrocampo giovane e dinamico. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club di Serie A hanno cominciato a sondare il terreno per un possibile trasferimento.

Il Bologna, però, non sembra avere fretta di privarsi del suo centrocampista. Il club emiliano, forte della qualificazione alla prossima Europa League, sta pianificando attentamente le mosse di mercato e punta a trattenere i suoi giovani talenti il più a lungo possibile. In questo senso, il calciomercato Bologna sarà uno dei più seguiti della prossima estate, non solo per gli eventuali acquisti in arrivo, ma anche per le possibili cessioni eccellenti che potrebbero finanziarne altri.

Dal punto di vista della Lazio, resta da capire se l’interesse per Fabbian si tradurrà in un’offerta concreta o se si tratta solo di una suggestione momentanea. La valutazione del giocatore è in crescita e non sarà semplice convincere il Bologna a cederlo senza una proposta all’altezza. L’eventuale partenza di Luis Alberto e la necessità di rinnovare il centrocampo potrebbero però spingere i biancocelesti a fare un investimento importante.

In definitiva, il nome di Fabbian rappresenta uno dei possibili snodi del calciomercato estivo. La Lazio osserva, valuta e pianifica, mentre il calciomercato Bologna si conferma centrale nelle dinamiche del mercato italiano. Sarà interessante seguire l’evoluzione della trattativa nelle prossime settimane, anche in relazione alle strategie delle due società e alle ambizioni che entrambe coltivano per la stagione 2025/2026.