Calciomercato Bologna, ora è tempo di attaccare! Ecco quali saranno le prossime mosse di Fenucci - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: dopo le cessioni di Beukema e Ndoye, ora spazio agli acquisti

Il calciomercato Bologna entra in una nuova fase. Dopo le cessioni di Sam Beukema e Dan Ndoye, il club rossoblù si prepara a concentrarsi sugli innesti necessari per completare la rosa in vista della prossima stagione. A fare il punto della situazione è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, intervenuto a margine della presentazione ufficiale di Federico Bernardeschi.

Il dirigente ha spiegato le ragioni dietro le due cessioni principali, sottolineando la necessità di garantire sostenibilità economica, anche in un contesto di crescita come quello che il Bologna sta vivendo. «Come tutti i club, ogni anno abbiamo bisogno di realizzare utili che poi vengono reinvestiti – ha dichiarato Fenucci –. Gli ammortamenti a bilancio sono pari a 40 milioni di euro, una cifra che si avvicina a quella dei top club italiani. Grazie a questi investimenti, possiamo puntare a migliorare costantemente la squadra».

Nel contesto del calciomercato Bologna, le partenze di Ndoye e Beukema non erano inizialmente previste, ma si sono rivelate necessarie per motivi sia economici che tecnici. Tuttavia, Fenucci ha assicurato che tutte le risorse incassate rimarranno all’interno del club, a disposizione per rinforzare l’organico.

«L’idea iniziale era quella di confermare tutta la rosa – ha aggiunto l’amministratore delegato –. Ma due cessioni si sono concretizzate e, da ora in poi, non sono previste altre uscite di rilievo. Il nostro obiettivo è investire per sostituire adeguatamente Dan Ndoye e per completare la rosa con elementi funzionali al progetto tecnico».

Il calciomercato Bologna, dunque, entra nella fase operativa: con le principali uscite già definite, il club potrà ora muoversi per inserire quei profili necessari a mantenere alto il livello della squadra. La priorità è trovare un sostituto di Ndoye, esterno offensivo prezioso per il gioco dei rossoblù, ma non si escludono altri colpi in entrata per dare profondità e qualità alla rosa a disposizione dell’allenatore.

Con una strategia improntata alla sostenibilità e all’ambizione, il calciomercato del Bologna punta a confermare il club tra le realtà più solide e competitive della Serie A.