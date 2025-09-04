Calciomercato Bologna, Fenucci ritorna a commentare la situazione Lucumì (con qualche novità) - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Fenucci: «Soddisfatti dei nostri giocatori. Lucumí? Rinnovo in vista»

Il calciomercato del Bologna si è chiuso con un bilancio positivo secondo Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù. Intervenuto questa mattina a margine dell’evento “L’impatto economico di Bologna FC e Virtus Pallacanestro sul territorio e la comunità di Bologna”, Fenucci ha fatto il punto sulle strategie societarie e sugli sviluppi futuri, soffermandosi in particolare sulla sessione di mercato appena conclusa.

«Siamo soddisfatti di tutti i ragazzi che sono rimasti. Rappresentano la base del successo della scorsa stagione, culminata con la conquista della Coppa Italia dopo oltre cinquant’anni», ha dichiarato Fenucci ai media presenti. Un messaggio chiaro, che sottolinea la volontà del Bologna di dare continuità a un progetto tecnico ormai consolidato.

Il club ha perso alcuni elementi importanti nel corso del calciomercato, ma ha saputo trattenere pedine fondamentali. Tra questi c’è Jhon Lucumí, difensore colombiano che ha ricevuto offerte da altri club, ma che il Bologna ha voluto fortemente tenere.

«Abbiamo perso due giocatori importanti, oltre ad altri che comunque avevano dato un contributo significativo. Ma è rimasto Lucumí, che aveva ricevuto diverse proposte. Avevamo detto che volevamo tenerlo, e così è stato», ha ribadito Fenucci, aggiungendo un dettaglio importante sul futuro del centrale difensivo.

«Quando tornerà dagli impegni con la Nazionale, parleremo con lui di un eventuale rinnovo di contratto. L’idea è quella di riconoscergli una giusta soddisfazione anche dal punto di vista economico».

Nel contesto del calciomercato Bologna, la dirigenza ha quindi preferito puntare sulla stabilità del gruppo, premiando l’identità di squadra e la coesione. Una scelta strategica che, secondo Fenucci, va oltre il breve termine e guarda alla costruzione di un Bologna competitivo e sostenibile.

Nonostante le partenze, il club emiliano è riuscito a mantenere intatta l’ossatura della squadra, una mossa che rafforza la fiducia tra società, giocatori e tifoseria. Il lavoro fatto negli ultimi anni, anche con l’inserimento di giovani talenti, è parte integrante di una visione più ampia che vede il calciomercato del Bologna come uno strumento di crescita equilibrata, e non solo come un momento di spesa.

Ora l’attenzione si sposta sul campo, con la dirigenza pronta a continuare il dialogo con i protagonisti chiave del progetto rossoblù, a partire proprio da Lucumí.