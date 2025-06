Serie A, è già Bologna Fiorentina: duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko. La situazione

Con il calciomercato estivo in arrivo la Serie A 2025/2026 potrebbe accogliere nuovamente uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni: Edin Dzeko. Dopo due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco è al centro di un vero e proprio derby dell’Appennino, con Bologna e Fiorentina pronte a contenderselo per rinforzare il reparto offensivo.

Dzeko, attualmente 38enne, non ha mai nascosto il suo affetto per la Serie A, vissuta indossando le maglie di Roma e Inter, collezionando 150 gol complessivi tra tutte le competizioni e diventando uno dei punti di riferimento in entrambe le avventure.

Il Bologna, fresco di qualificazione in Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, è il primo club ad aver mosso passi concreti.

Secondo fonti vicine alla dirigenza felsinea, è stata proposta a Dzeko un’offerta di contratto annuale con opzione per il secondo anno, che scatterebbe al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di squadra. L’idea di affiancare l’esperienza del bosniaco alla freschezza dei giovani talenti rossoblù intriga particolarmente Vincenzo Italiano.

Tuttavia, la Fiorentina non intende restare a guardare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola sta valutando un’accelerata nelle prossime ore per provare a superare il Bologna nella corsa sull’attaccante. Il direttore sportivo Pradè è al lavoro per presentare un’offerta convincente l’ex Roma e Inter, puntando anche sulla possibilità di offrirgli un ruolo da leader in un progetto europeo ambizioso.

Con il mercato in fermento, il ritorno di Edin Dzeko in Serie A è tutt’altro che un sogno lontano. Tra Bologna e Fiorentina, si preannuncia una sfida entusiasmante per assicurarsi un attaccante che, nonostante l’età, continua a garantire gol, carisma ed esperienza internazionale.