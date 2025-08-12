Calciomercato, sfida tra Bologna e Fiorentina per Nicolussi Caviglia: la situazione legata al futuro del giovane centrocampista

Si riaccende l’interesse sull’asse di mercato tra Firenze e Bologna, con il nome di Hans Nicolussi Caviglia che torna a essere protagonista. La Fiorentina e il Bologna hanno infatti ripreso i contatti per il centrocampista classe 2000, un profilo che entrambe le società seguono con attenzione per rinforzare le rispettive mediane. Lo riporta Sky Sport.

La Fiorentina, dopo averlo prelevato dalla Juventus e girato in prestito, sta ora lavorando per sfoltire il proprio centrocampo. L’obiettivo della dirigenza viola è creare lo spazio necessario, sia a livello di rosa che di monte ingaggi, per poter poi affondare il colpo e riportare alla base Nicolussi Caviglia, integrandolo nel progetto tecnico di Raffaele Palladino. Il giocatore è considerato un elemento di qualità e duttilità, ideale per le dinamiche del nuovo corso viola.

Dal canto suo, il Bologna non ha mai smesso di cercare un tassello di qualità per il proprio reparto nevralgico. Dopo aver sondato diverse piste, tra cui quella che portava al giovane Noel Miller, poi trasferitosi ufficialmente all’Udinese, i rossoblù sono tornati a valutare con decisione il profilo dell’ex juventino. L’allenatore Vincenzo Italiano conosce bene il giocatore e ne apprezza le caratteristiche, vedendo in lui un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco.

La situazione è dunque in piena evoluzione. Nicolussi Caviglia arriva da una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Venezia, con cui ha collezionato 35 presenze, impreziosite da 4 gol e 3 assist, dimostrando una crescita esponenziale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Fiorentina riuscirà a completare le sue operazioni in uscita per stringere i tempi o se il Bologna approfitterà della situazione per superare la concorrenza e portare sotto le Due Torri un centrocampista di sicuro avvenire.