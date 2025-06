Calciomercato Bologna, ad un passo il ritorno in Serie A di Ciro Immobile. Accordo raggiunto con il giocatore, palla al Besiktas

Il Bologna sogna in grande e punta tutto su Ciro Immobile per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Dopo la storica conquista della Coppa Italia, arrivata dopo 51 anni di attesa, il club rossoblù vuole aggiungere al progetto di Vincenzo Italiano un attaccante esperto e abituato ai palcoscenici europei, in vista della partecipazione alla prossima Europa League 2025/26.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Tuttomercatoweb.com, il Bologna ha già trovato un’intesa con Immobile: si parla di un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L’accordo tra le parti dimostra la forte volontà, sia da parte del club che del giocatore, di rivedere Ciro Immobile in Serie A, dopo l’esperienza poco brillante al Besiktas.

Ora il nodo da sciogliere resta l’intesa con il club turco, che detiene il cartellino dell’ex capitano della Lazio. La distanza tra domanda e offerta è di circa 2 milioni di euro, ma la trattativa è viva e dalle parti del Bologna filtra ottimismo sulla chiusura dell’affare.

L’arrivo di Immobile rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo: porterebbe carisma, leadership e una comprovata dote realizzativa a un gruppo che vuole confermarsi stabilmente ai vertici del calcio italiano. Con oltre 200 gol in carriera in Serie A e una lunga esperienza in Nazionale, Immobile sarebbe l’uomo giusto per alzare il livello competitivo del Bologna.

Le prossime ore saranno decisive per cercare la fumata bianca e dare il via libera al ritorno di Ciro Immobile nel campionato italiano. Un colpo che potrebbe far sognare ancora una volta i tifosi rossoblù e rendere la stagione 2025/26 ancora più ambiziosa.